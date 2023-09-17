Плюсы и минусы беспроводной зарядки: стоит ли ей пользоваться

Плюсы и минусы беспроводной зарядки: стоит ли ей пользоватьсяСейчас некоторые всё чаще думают о покупке такого девайса
Благодаря беспроводной зарядке вы сможете заряжать сразу несколько гаджетов одновременно. Но точно ли имеет смысл приобретать такое устройство?
Беспроводная зарядка позволит вам заряжать электронные устройства без использования физических кабелей. В этом случае заряд передаётся через электромагнитное поле между подставкой (зарядной базой) и гаджетом.
Подобной зарядкой пользоваться очень удобно (вам не нужно покупать для этого кабели), у неё дольше работают все разъёмы, вы в принципе можете довольно быстро получить доступ к зарядке. Среди других достоинств такого зарядного устройства - меньше путаницы с кабелями, функциональность (можно одновременно заряжать несколько устройств), отсутствие перегрева, меньший расход энергии.
Но есть у беспроводной зарядки и значительные минусы. Это более медленная скорость, более низкая эффективность, высокая стоимость, несовместимость с некоторыми устройствами, невозможность пользоваться гаджетом во время зарядки, правильное расположение устройство на зарядной базе для эффективной зарядки.
В целом выбор между беспроводной и проводной зарядкой будет зависеть от ваших потребностей и предпочтений.