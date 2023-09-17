Плюсы и минусы беспроводной зарядки: стоит ли ей пользоваться

Беспроводная зарядка позволит вам заряжать электронные устройства без использования физических кабелей. В этом случае заряд передаётся через электромагнитное поле между подставкой (зарядной базой) и гаджетом.

Подобной зарядкой пользоваться очень удобно (вам не нужно покупать для этого кабели), у неё дольше работают все разъёмы, вы в принципе можете довольно быстро получить доступ к зарядке. Среди других достоинств такого зарядного устройства - меньше путаницы с кабелями, функциональность (можно одновременно заряжать несколько устройств), отсутствие перегрева, меньший расход энергии.