Плюсы и минусы литиевых батареек-аккумуляторов АА и ААА

Плюсы и минусы литиевых батареек-аккумуляторов АА и АААНа основе результатов тестирования
Автор статьи провёл обзор литиевых батареек-аккумуляторов форматов АА и ААА. Нужно сказать, что в данной модели SMARTOOOLS есть порт USB Type-C для зарядки через кабель. Последний может идти в комплекте с устройствами.
На самом деле каждый из этих аккумуляторов представляет собой мини-пауэрбанк. И в этом есть положительная сторона: при преобразовании напряжения из 3,7 В в 1,5 В оно стабилизуется. Недостатков же здесь два. Первый - даже когда аккумулятором не пользуются, он разряжается из-за наличия преобразователя DC-DC, второй - сам разъём для зарядки и преобразователь уменьшают ёмкость самого аккумулятора (из-за этого ёмкость AAA в четыре раза меньше, чем ёмкость AA).
Далее автор перешёл к двум тестам. Первый из них заключался в проверке ёмкости, отдаваемой в нагрузку аккумуляторами. В итоге аккумулятор ААА под нагрузкой 150 мА продержался 1 час 50 минут. Его ёмкость составила 275 мАч, а это на 26 процентов меньше той, что обещал производитель (370 мАч).
Что касается пальчиковых батареек-аккумуляторов, то здесь под нагрузкой 300 мА один аккумулятор продержался 4 часа 35 минут. Ёмкость же составила 1375 мАч, что всё равно ниже на 19 процентов указанного компанией-производителем значения (1700 мАч).
Также Hans-Kristian сделал одно важное замечание, касающееся способа зарядки аккумуляторов. Из-за того, что напряжение заряда попадает на рабочие контакты аккумуляторов при зарядке, оно возрастает там до 5 В. То есть если не достать из устройства батарейки при зарядке, а поставить их заряжаться так, как есть, то это устройство можно сжечь.
В ходе второго теста проверялись пульсации выходного напряжения аккумуляторов. Результаты - ниже.
Кроме того, автор проверил реакцию батареек-аккумуляторов на короткое замыкание. После короткого замыкания в течение пяти секунд аккумуляторы не вышли из строя.
Что касается конкурентов, то ёмкость аккумулятора Znter формата AAA по результатам тестов оказалась в два раза выше, чем у SMARTOOOLS.
В заключение обзора пользователь сделал несколько выводов. Прежде всего, у обоих видов аккумуляторов (АА и ААА) ёмкость оказалась ниже ожидаемой. Несмотря на это, у них много плюсов. Например, они в точности соответствуют номиналу стандартных батареек по выходному напряжению, отличаются стабильностью выходного напряжения, большим числом циклов заряда-разряда. Также они могут заряжаться с помощью зарядки для мобильного телефона.
Ставить протестированные аккумуляторы не рекомендуется в оборудование с очень маленьким (пульт дистанционного управления) или очень большим (внешняя фотовспышка) потреблением по току. Подойдут эти аккумуляторы для измерительных приборов, игрушек, некоторых типов осветительных приборов и пр. Если говорить о медицинских устройствах, то всё зависит от величины потребляемого ими тока (необходимо её сравнить с предельно допустимой величиной для аккумуляторов).