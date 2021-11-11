Плюсы и минусы литиевых батареек-аккумуляторов АА и ААА

На самом деле каждый из этих аккумуляторов представляет собой мини-пауэрбанк. И в этом есть положительная сторона: при преобразовании напряжения из 3,7 В в 1,5 В оно стабилизуется. Недостатков же здесь два. Первый - даже когда аккумулятором не пользуются, он разряжается из-за наличия преобразователя DC-DC, второй - сам разъём для зарядки и преобразователь уменьшают ёмкость самого аккумулятора (из-за этого ёмкость AAA в четыре раза меньше, чем ёмкость AA).

Далее автор перешёл к двум тестам. Первый из них заключался в проверке ёмкости, отдаваемой в нагрузку аккумуляторами. В итоге аккумулятор ААА под нагрузкой 150 мА продержался 1 час 50 минут. Его ёмкость составила 275 мАч, а это на 26 процентов меньше той, что обещал производитель (370 мАч).

Что касается пальчиковых батареек-аккумуляторов, то здесь под нагрузкой 300 мА один аккумулятор продержался 4 часа 35 минут. Ёмкость же составила 1375 мАч, что всё равно ниже на 19 процентов указанного компанией-производителем значения (1700 мАч).

Также Hans-Kristian сделал одно важное замечание, касающееся способа зарядки аккумуляторов. Из-за того, что напряжение заряда попадает на рабочие контакты аккумуляторов при зарядке, оно возрастает там до 5 В. То есть если не достать из устройства батарейки при зарядке, а поставить их заряжаться так, как есть, то это устройство можно сжечь.