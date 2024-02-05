Плюсы и минусы очков VR Apple Vision Pro по итогам теста в России

При пользовании Vision Pro в глаза попадает довольно прохладный воздух. То есть у гарнитуры есть вентиляторы. По качеству картинка получается просто невероятной.

Также в VR Apple Vision Pro можно создавать собственный аватар, а управлять всем в виртуальной реальности вы можете при помощи движений глаз. Кажется, будто шлем читает мысли. При помощи этих очков можно смотреть видео на YouTube, различные фильмы и т. п. Однако напрямую почему-то подключаться к MacBook нельзя — только по проводу.

Вывод

Прежде всего, VR Apple Vision Pro — это не замена MacBook, iPad или iPhone, а нечто другое. Эту гарнитуру можно назвать альтернативой для монитора, домашнего кинотеатра или большого телевизора.