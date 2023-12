Плюсы и минусы первых «полноценных» умных часов Xiaomi — Watch 2 Pro

Со смартфоном часы соединяются через приложение Mi Fitness. В самих часах есть практически все языки. Также возникла проблема с принятием Watch 2 Pro Google-аккаунта. Сделать это в итоге так и не получилось. Но, возможно, это исправят в ближайшем обновлении.

В целом Wear OS — это Android, адаптированный для часов. То есть у вас будет возможность устанавливать дополнительные приложения. Очень удобно на этих часах работать с уведомлениями: отображаются на них все картинки, можно отвечать на сообщения даже смайликами.

Также почему-то днём иногда часы фиксируют сон, хотя человек и не ложился спать. Кроме того, вам доступна с Watch 2 Pro бесконтактная оплата.

Бывает и так, что приложение на смартфоне тупит и запрашивает разрешения, хотя эти разрешения уже давно были выданы. Не очень точная информация даётся и в приложении с прогнозом погоды на самих часах.

Самое слабое место новинки — автономность. Если убрать мониторинг пульса, но оставить GPS, Wi-Fi, продвинутый мониторинг сна, отслеживание дыхания во время сна, Always On Display, то часы «проживут» полдня и ночь. То есть меньше суток, поскольку функция Always On Display ночью не работала. При минимальной нагрузке они смогли продержаться максимум 1,5 дня. Единственное, что хорошо, — это зарядка. На неё уходит всего 30 минут.