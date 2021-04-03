Наука и технологии
Сегодня в 21:08
По большинству запросов в Google ничего не находится
Люди не кликают ни по каким ссылкам
Портал SimilarWeb привёл статистику по поисковым запросам в Google. Как оказалось, почти две трети запросов заканчиваются ничем — пользователь не находит, что искал.
Согласно информации SimilarWeb, 65% всех поисковых запросов не заканчиваются кликом ни по одной ссылке. Компания называет это «Zero-Click Searches». Компания проанализировала почти 5,1 трлн запросов в Google, сделанных в период с января 2020 по декабрь 2020 года.
По графику ниже видно, что 33,59% запросов привели к кликам по органическим, или естественным, ссылкам. На рекламные ссылки пришлось лишь 1,59%.
Также аналитики выяснили, что поиски с Zero-Click чаще всего происходят на мобильных устройствах, чем на компьютерах. Отметим, что при изучении статистики нельзя исключать тех случаев, когда пользователь не кликнул ни на какую ссылку потому, что прочитал нужную информацию сразу в результатах выдачи.