По большинству запросов в Google ничего не находится

Согласно информации SimilarWeb, 65% всех поисковых запросов не заканчиваются кликом ни по одной ссылке. Компания называет это «Zero-Click Searches». Компания проанализировала почти 5,1 трлн запросов в Google, сделанных в период с января 2020 по декабрь 2020 года.

По графику ниже видно, что 33,59% запросов привели к кликам по органическим, или естественным, ссылкам. На рекламные ссылки пришлось лишь 1,59%.