По данным фитнес-трекеров стало известно, как изменилось поведение людей из-за пандемии

Исследование провела компания Evidation Health. Специалисты проанализировали поведение 68 000 жителей США на основе данных с их фитнес-трекеров. Информацию брали с «умных» часов Apple Watch, устройств Fitbit и Garmin.

Как оказалось, после введения карантина американцы стали меньше двигаться и больше спать. Это, конечно, был ожидаемый результат. Однако важно, что в подтверждение простым предположениям специалисты получили реальные данные.

Так, согласно исследованию, активность жителей Нью-Йорка в течение первой недели после объявления карантина упала на 50%. Кроме того, после введения режима ЧС люди по стране стали спать больше на 20%.