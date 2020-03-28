Наука и технологии
Сегодня 17:18
По данным фитнес-трекеров стало известно, как изменилось поведение людей из-за пандемии
Конечно, снизилась физическая активность
По данным фитнес-трекеров стало известно, как изменилось поведение людей из-за пандемии. По крайней мере, американцев.
Исследование провела компания Evidation Health. Специалисты проанализировали поведение 68 000 жителей США на основе данных с их фитнес-трекеров. Информацию брали с «умных» часов Apple Watch, устройств Fitbit и Garmin.
Как оказалось, после введения карантина американцы стали меньше двигаться и больше спать. Это, конечно, был ожидаемый результат. Однако важно, что в подтверждение простым предположениям специалисты получили реальные данные.
Так, согласно исследованию, активность жителей Нью-Йорка в течение первой недели после объявления карантина упала на 50%. Кроме того, после введения режима ЧС люди по стране стали спать больше на 20%.