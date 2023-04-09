По форме сердца можно предсказать будущие заболевания

Учёные обнаружили, что внутреннее заболевание сердечной мышцы вызывало сферичность в левом желудочке ещё до того, как болезнь сердца дала о себе знать. Исследователи пришли к выводу, что наличие повышенной сферичности может «выявлять людей с основными молекулярными/клеточными аномалиями, которые подвергают их повышенному риску развития явной кардиомиопатии или связанных с ней заболеваний, таких как мерцательная аритмия».