По каким ссылкам категорически нельзя переходить

По каким ссылкам категорически нельзя переходитьРассказал эксперт
По словам эксперта, часто злоумышленники используют приём подмены гиперссылок. Они рассылают ссылки на сайты, которые на самом деле ведут на другие сайты. «Так, достаточно вставить в текст ссылку https://.... .ru/, после чего добавить в неё гиперссылку на нужный сайт. Таким образом, пользователь будет думать, что он переходит на указанный сайт, на деле — по зашитой мошенником гиперссылке. Поэтому перед переходом следует навести курсор и проверить адрес, куда она ведёт», — отметил Куценко.
Он также порекомендовал внимательно читать текст всплывающих на сайтах окон. Иногда мошенники маскируют подтверждение возраста под согласие на платную подписку.
Помимо этого, злоумышленники создают поддельные сайты настоящих компаний и интернет-магазинов. Чаще всего их распространяют через email и SMS. Такие ссылки могут выдать подмена символов на похожие в домене. Например, вместо I — i, вместо O — 0 и наоборот.