По каким ссылкам категорически нельзя переходить

По словам эксперта, часто злоумышленники используют приём подмены гиперссылок. Они рассылают ссылки на сайты, которые на самом деле ведут на другие сайты. «Так, достаточно вставить в текст ссылку https://.... .ru/, после чего добавить в неё гиперссылку на нужный сайт. Таким образом, пользователь будет думать, что он переходит на указанный сайт, на деле — по зашитой мошенником гиперссылке. Поэтому перед переходом следует навести курсор и проверить адрес, куда она ведёт», — отметил Куценко.

Он также порекомендовал внимательно читать текст всплывающих на сайтах окон. Иногда мошенники маскируют подтверждение возраста под согласие на платную подписку.

Помимо этого, злоумышленники создают поддельные сайты настоящих компаний и интернет-магазинов. Чаще всего их распространяют через email и SMS. Такие ссылки могут выдать подмена символов на похожие в домене. Например, вместо I — i, вместо O — 0 и наоборот.