По «Матрице» снимут сразу два новых фильма

На самом деле, о намерении создать фильм по вселенной «Матрицы» Пенн заявил ещё в 2017 году. Тогда он рассказал, что речь идёт не о перезапуске. На днях сценарист подтвердил, что работа над проектом продолжается. Согласно его твиту, Warner Bros. готовят два фильма. Пенн будет работать над тем, в котором события разворачиваются в более раннем таймлайне вселенной. У Вачовски же будет сиквел.

Этот сиквел, собственно «Матрица 4», должны начать снимать в 2020 году.