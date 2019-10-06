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По «Матрице» снимут сразу два новых фильма
Будет сиквел от Вачовски и приквел от Пенна
Летом стало известно, что студия Warner Bros. выпустит новую часть «Матрицы» с Киану Ривзом. Теперь сценарист Зак Пенн (Zak Penn) объявил, что тоже работает над фильмом по вселенной франшизы. Таким образом, нас ждут сразу две новых картины.
На самом деле, о намерении создать фильм по вселенной «Матрицы» Пенн заявил ещё в 2017 году. Тогда он рассказал, что речь идёт не о перезапуске. На днях сценарист подтвердил, что работа над проектом продолжается. Согласно его твиту, Warner Bros. готовят два фильма. Пенн будет работать над тем, в котором события разворачиваются в более раннем таймлайне вселенной. У Вачовски же будет сиквел.
Этот сиквел, собственно «Матрица 4», должны начать снимать в 2020 году.
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