По-настоящему российские: Сбер перенёс производство умных ТВ-приставок из Китая в Калининград

SberBox это компактный и недорогой девайс, который подключается практически к любому телевизору с HDMI-разъёмом. Среди его плюсов отмечается управление голосом. Через него можно делать почти все – от заказа еды на дом до полноценных видеоигр, которые будут работать с помощью сервиса облачного гейминга SberPay.