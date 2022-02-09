По-настоящему российские: Сбер перенёс производство умных ТВ-приставок из Китая в Калининград

По-настоящему российские: Сбер перенёс производство умных ТВ-приставок из Китая в КалининградГубернатор области надеется на расширение локализации производств
SberBox это компактный и недорогой девайс, который подключается практически к любому телевизору с HDMI-разъёмом. Среди его плюсов отмечается управление голосом. Через него можно делать почти все – от заказа еды на дом до полноценных видеоигр, которые будут работать с помощью сервиса облачного гейминга SberPay.
Теперь же, все новые приставки SberBox собираются на территории России, в Калининградской области, сообщили в пресс-службе SberDevices. Благодаря технической оснащенности и наработанной компетенции на заводе НПО «ЦТС» проходят все ключевые технологические операции по сборке ТВ-приставок SberBox. Уточняется. что полный цикл сборки одного устройства занимает всего 10 минут.
Позитивно, если на территории Калининградской области сотрудничество в рамках крупных проектов таких компаний, как «Сбер», перейдет на регулярную основу. Локализация производства устройств – это хороший тренд. Мы надеемся на дальнейшее ее углубление