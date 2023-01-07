По науке: с чего начать похудение

По науке: с чего начать похудениеНе только с диеты
Вы сократили потребление пищи, начали заниматься физическими упражнениями и никак не можете похудеть. В чём дело? Специалисты рассказали, с чего стоит начать потерю веса.
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Чтобы действительно начать худеть, следует предпринять следующие шаги:
- Сбалансировать рацион.
Хоть вы и пытаетесь похудеть, ваша пища должна быть сытная и питательная. В частности, в еде должен быть баланс белков и углеводов, например, бутерброд с тунцом, цельнозерновой хлеб и салат.
- Повысить физическую активность.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют начать со 150 минут в неделю нагрузок умеренной интенсивности и двух дней в неделю силовых тренировок.
- Начать вести учёт съеденного.
- Плотно завтракать.
Так вы будете более сытыми в течение дня.
- Начать высыпаться.
Недостаток сна может затруднить похудение.