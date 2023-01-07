По науке: с чего начать похудение

Чтобы действительно начать худеть, следует предпринять следующие шаги:

- Сбалансировать рацион.

Хоть вы и пытаетесь похудеть, ваша пища должна быть сытная и питательная. В частности, в еде должен быть баланс белков и углеводов, например, бутерброд с тунцом, цельнозерновой хлеб и салат.

- Повысить физическую активность.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют начать со 150 минут в неделю нагрузок умеренной интенсивности и двух дней в неделю силовых тренировок.

- Начать вести учёт съеденного.

- Плотно завтракать.

Так вы будете более сытыми в течение дня.

- Начать высыпаться.

Недостаток сна может затруднить похудение.