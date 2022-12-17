По отпечаткам пальцев можно предсказать шизофрению

Учёные создали системы классификации на основе свёрточных нейронных сетей, используя образцы отпечатков пальцев 612 пациентов с диагнозом неаффективный психоз и 844 здоровых людей.

Оказалось, что по изображениям большого пальца можно достичь наиболее высокой точности предсказания. Кроме того, модель, одновременно использующая изображения большого, указательного и среднего пальцев левой руки, имела самую высокую точность (70 процентов).