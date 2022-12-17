По отпечаткам пальцев можно предсказать шизофрению

16:58, 17 декабря 2022
1 мин.
По отпечаткам пальцев можно предсказать шизофрениюЭто делают алгоритмы глубокого обучения
Исследователи заявили, что по отпечаткам пальцев можно сказать, есть ли у человека шизофрения.
Фото: Unsplash
Учёные создали системы классификации на основе свёрточных нейронных сетей, используя образцы отпечатков пальцев 612 пациентов с диагнозом неаффективный психоз и 844 здоровых людей.
Оказалось, что по изображениям большого пальца можно достичь наиболее высокой точности предсказания. Кроме того, модель, одновременно использующая изображения большого, указательного и среднего пальцев левой руки, имела самую высокую точность (70 процентов).