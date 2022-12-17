Наука и технологии
16:58, 17 декабря 2022
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По отпечаткам пальцев можно предсказать шизофрению

Это делают алгоритмы глубокого обучения

Исследователи заявили, что по отпечаткам пальцев можно сказать, есть ли у человека шизофрения.

По отпечаткам пальцев можно предсказать шизофрению

Фото: Unsplash

Учёные создали системы классификации на основе свёрточных нейронных сетей, используя образцы отпечатков пальцев 612 пациентов с диагнозом неаффективный психоз и 844 здоровых людей.

Оказалось, что по изображениям большого пальца можно достичь наиболее высокой точности предсказания. Кроме того, модель, одновременно использующая изображения большого, указательного и среднего пальцев левой руки, имела самую высокую точность (70 процентов).

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