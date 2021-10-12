По статье об иноагентах в России впервые оштрафуют не СМИ, а простого гражданина

Отмечается, что до сих пор по данной статье штрафовали только признанные «иноагентами» СМИ и их руководителей. При этом суть претензий со стороны Роскомнадзора к жителю Якутска Степану Петрову* неясна. Она станет известна после ознакомления с материалами дела.

Обвиняемый является руководителем общественной организации «Якутия — Наше мнение». В августе его внесли в Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Мужчин освещает региональные проблемы в Республике Саха-Якутия. В 2018 году он участвовал в сессии рабочей группы Совета ООН по правам человека в Женеве.

Мужчина несогласен с присвоением ему статуса иноагента. Ранее он даже сотрудничал с Минюстом в качестве антикоррупционного эксперта. Основанная же им организация не является СМИ. В своих блогах обвиняемый размещает все требуемые Роскомнадзором приписки.

* по требованию Роскомнадзора указываем, что он внесён минюстом в список СМИ, выполняющих функцию «иноагента»