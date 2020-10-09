По телевизору случайно показали азербайджанское вооружение в Карабахе

Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на источники. В кадр попали боевые танки Т-90С и бронеавтомобили SandCats с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Spike-ER, MRAP Matador и Marauder. Также на видео заметили многоцелевые вертолёты Ми-17 и ударные Ми-35М, 152-мм самоходную пушку-гаубицу Dana, 122-мм самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» и БМП-3.

Помимо этого, в программе показали захваченную технику Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе вошёл в острую стадию 27 сентября. На днях члены парламентов Армении и Азербайджана рассказали, что нужно сделать, чтобы окончить боевые действия. Армения требует немедленного прекращения огня со стороны Азербайджана и вывода Турции из конфликта. Вторая сторона же считает, что первой следует вывести войска из региона.