По уровню этого гормона можно определить возрастные болезни мужчин

По уровню этого гормона можно определить возрастные болезни мужчинЕго уровень не меняется в течение жизни
Исследователи обнаружили интересную роль гормона, который вырабатывается у мужчин в период полового созревания. Он может предсказывать, разовьются ли у человека определённые заболевания в более позднем возрасте.
Учёные из Ноттингемского университета обнаружили, что инсулиноподобный гормон, называемый INSL3, сохраняется в течение длительного времени и является важным ранним биомаркером для прогнозирования возрастных заболеваний.
INSL3 вырабатывается теми же клетками яичек, что и тестостерон, но в отличие от последнего, который колеблется на протяжении всей жизни мужчины, INSL3 остаётся постоянным. Уровень гормона в крови коррелирует с рядом возрастных заболеваний, таких как слабость костей, сексуальная дисфункция, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Стало ясно, что человек с низким уровнем INSL3 уже в молодом возрасте будет иметь аналогичный уровень и в более старшем возрасте, что повышает вероятность развития типичных возрастных заболеваний.