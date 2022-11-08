По уровню этого гормона можно определить возрастные болезни мужчин

Учёные из Ноттингемского университета обнаружили, что инсулиноподобный гормон, называемый INSL3, сохраняется в течение длительного времени и является важным ранним биомаркером для прогнозирования возрастных заболеваний.

INSL3 вырабатывается теми же клетками яичек, что и тестостерон, но в отличие от последнего, который колеблется на протяжении всей жизни мужчины, INSL3 остаётся постоянным. Уровень гормона в крови коррелирует с рядом возрастных заболеваний, таких как слабость костей, сексуальная дисфункция, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Стало ясно, что человек с низким уровнем INSL3 уже в молодом возрасте будет иметь аналогичный уровень и в более старшем возрасте, что повышает вероятность развития типичных возрастных заболеваний.