Ferra

По «Ведьмаку» хотят снять мультсериал

Сюжет в нём будет сосредоточен на второстепенных персонажах
Уже скоро Netflix должен выпустить первый сезон сериала «Ведьмак». Но, судя по всему, это не единственный проект стримингового сервиса по данной вселенной. Согласно последним слухам, к выходу готовится мультсериал.

Об этом сообщил блог reccaped. По информации авторов материала, Netflix занимался подбором актёров озвучки для мультипликационного сериала по «Ведьмаку». Причём в центре сюжета должны оказаться второстепенные персонажи. Поэтому сериал могут показывать в перерыве между первым и вторым сезонами основного проекта «Ведьмак».

Впрочем, пока утверждать о том, что мультсериал будет всё-таки снят, нельзя. Но если идея воплотится в жизнь, то фанатов «Ведьмака» может ждать кое-что интересное.

Сериал с «живыми» актёрами должен выйти в конце 2019 года.

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