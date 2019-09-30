По «Ведьмаку» хотят снять мультсериал

Об этом сообщил блог reccaped. По информации авторов материала, Netflix занимался подбором актёров озвучки для мультипликационного сериала по «Ведьмаку». Причём в центре сюжета должны оказаться второстепенные персонажи. Поэтому сериал могут показывать в перерыве между первым и вторым сезонами основного проекта «Ведьмак».

Впрочем, пока утверждать о том, что мультсериал будет всё-таки снят, нельзя. Но если идея воплотится в жизнь, то фанатов «Ведьмака» может ждать кое-что интересное.

Сериал с «живыми» актёрами должен выйти в конце 2019 года.