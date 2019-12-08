По вселенной «Ведьмака» снят новый полнометражный фильм

Фильм называется «Спустя полвека поэзии». Сняли его поляки, но есть и субтитры на русском языке. Над фильмом команда работала четыре года. Он повествует о событиях после погрома в Ривии. Главными героями фильма стали Трисс Меригольд, бард Лютик, его сын и Ламберт. Интересно, что роль Лютика исполнил актёр Збигнев Замаховский, который играл его же в старом польском сериале «Ведьмак».

Между тем 20 декабря ожидается премьера сериала «Ведьмак» от Netflix. Ранее шоураннер проекта заявил, что всего планируется снять семь сезонов сериала. Впрочем пока нельзя быть уверенным в том, что эти планы будут реализованы.