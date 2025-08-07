По заветам Nvidia: у колонок Sonos начал плавиться разъём USB-C

Sonos признала, что такие случаи действительно были, но утверждает, что проблема затронула только «небольшое количество» пользователей. Тем не менее, на форумах и Reddit уже появилось несколько жалоб с фотографиями расплавленных портов.

Один из пользователей Reddit рассказал, что колонка начала сильно нагреваться, хотя не использовалась в течение нескольких месяцев. Он заметил запах гари и вовремя отключил колонку от зарядки — использовался оригинальный кабель Sonos и адаптер Apple.

Пока Sonos не объявила отзыв устройств, но обещает следить за ситуацией. Владельцам Roam рекомендуется отключить колонку от питания, если она не используется.