По заветам Nvidia: у колонок Sonos начал плавиться разъём USB-C

Опубликовано 07 августа 2025, 13:501 мин.
По заветам Nvidia: у колонок Sonos начал плавиться разъём USB-CНекоторые колонки Sonos Roam перегреваются и плавят разъём USB-C
У колонок Sonos начал плавиться разъём USB-C. У владельцев Bluetooth-колонки Sonos Roam начались проблемы: устройство может перегреваться и даже плавить разъём USB-C.
Sonos признала, что такие случаи действительно были, но утверждает, что проблема затронула только «небольшое количество» пользователей. Тем не менее, на форумах и Reddit уже появилось несколько жалоб с фотографиями расплавленных портов.
Один из пользователей Reddit рассказал, что колонка начала сильно нагреваться, хотя не использовалась в течение нескольких месяцев. Он заметил запах гари и вовремя отключил колонку от зарядки — использовался оригинальный кабель Sonos и адаптер Apple.
Пока Sonos не объявила отзыв устройств, но обещает следить за ситуацией. Владельцам Roam рекомендуется отключить колонку от питания, если она не используется.