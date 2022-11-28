Наука и технологии
12:58, 28 ноября 2022
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Победа: в России импортозаместили ячмень для пивоварения

Но на прилавки такое пиво может выйти ещё не скоро

В Институте цитологии и генетики СО РАН вывели собственный ячмень для пивоварения. Он может заменить импортный.

Победа: в России импортозаместили ячмень для пивоварения

Фото: unsplash

Для пивоварения нужен особый ячмень с меньшим количеством белка. В России напиток варили в основном из импортного солода.

«Селекция ведется сразу в нескольких направлениях. Наши коллеги пошли по пути снижения уровня белка в зерне, а наша лаборатория сосредоточилась на снижении содержания полифенольных соединений. Потому что именно они, вступая в реакцию с белком, образуют то самое помутнение, которое мешает большинству пивоваров», — рассказали учёные.

В следующем году учёные оценят содержание белка в зерне и другие характеристики. Если всё будет хорошо, можно будет приступать к испытаниям сорта ячменя.

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