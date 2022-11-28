Победа: в России импортозаместили ячмень для пивоварения

Для пивоварения нужен особый ячмень с меньшим количеством белка. В России напиток варили в основном из импортного солода.

«Селекция ведется сразу в нескольких направлениях. Наши коллеги пошли по пути снижения уровня белка в зерне, а наша лаборатория сосредоточилась на снижении содержания полифенольных соединений. Потому что именно они, вступая в реакцию с белком, образуют то самое помутнение, которое мешает большинству пивоваров», — рассказали учёные.

В следующем году учёные оценят содержание белка в зерне и другие характеристики. Если всё будет хорошо, можно будет приступать к испытаниям сорта ячменя.