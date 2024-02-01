Побежден, но не сломлен: павербанк VR-шлема Apple скрывает Lightning-кабель

Журналисты Рэй Вонг и Нилай Патель обнаружили этот скрытый кабель, воспользовавшись инструментом для извлечения SIM-карт, чтобы открыть небольшое отверстие на аккумуляторе. Из него выскочил более крупный 12-контактный разъем Lightning, что говорит о том, что Apple, возможно, не собирается полностью отказываться от стандарта Lightning, несмотря на требование ЕС перевести iPhone на USB-C (либо проектировался шлем задолго до этого закона).

Независимо от предназначения, обнаружение этого скрытого кабеля Lightning добавляет еще один слой интриги в отношения Apple с ее фирменным разъемом. С учетом того, что в ЕС уже вступил в силу закон о USB-C, остается неизвестным, будет ли Apple продолжать поддерживать Lightning или полностью перейдет на универсальный стандарт.