"Побратимы": Белоруссия легализует "серый" импорт

Правительство страны сообщило, что установление этой временной меры направлено на “недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка”.

Правительство России разрешило ввоз продукции более 200 брендов без их разрешения еще в апреле. В список брендов входят Apple, Samsung, Nissan, Skoda и другие.