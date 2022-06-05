"Побратимы": Белоруссия легализует "серый" импорт

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"Побратимы": Белоруссия легализует "серый" импортПричина, конечно же, в санкциях
Как сообщает “Коммерсантъ”, в Белоруссии разработают законопроект, который легализует параллельный импорт. Таким образом власти страны хотят предоставить возможность ввозить оригинальную продукцию не только правообладателям, но и любым импортерам в принципе.
Отмечается, что данное решение принято из-за санкций, которые вводятся против страны по причине спецоперации на Украине.
Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию "параллельного импорта" товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине
Белорусское правительство
Правительство страны сообщило, что установление этой временной меры направлено на “недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка”.
Правительство России разрешило ввоз продукции более 200 брендов без их разрешения еще в апреле. В список брендов входят Apple, Samsung, Nissan, Skoda и другие.