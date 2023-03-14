Почему аккумуляторы и батарейки нельзя выбрасывать в мусорку

Ежедневно мы пользуемся гаджетами, которые работают от батареек или аккумуляторов. При этом специалисты рекомендуют использованные батарейки не выбрасывать. То же самое касается аккумуляторов.

И есть важная причина, почему выбрасывать эти устройства нельзя. Они представляют собой набор ядовитых веществ. К примеру, внутри них находится свинец (приводит к поражению нервных клеток, развитию многих болезней), ртуть (может способствовать развитию рака, наносит ущерб нервной системе), кадмий (способен вызвать дистрофию, мышечную анемию), никель (вредит слизистым, приводит к раку), цинк (ослабляет иммунитет), литий (негативно влияет на многие органы человека), марганец (плохо воздействует на нервную систему).