Почему аккумуляторы и батарейки нельзя выбрасывать в мусорку

Почему аккумуляторы и батарейки нельзя выбрасывать в мусоркуЕсть одна важная причина
Оказывается, внутри аккумуляторов и батареек находятся ядовитые вещества. И они могут навредить здоровью человека и загрязнить природу.
Фото: Smart Green Post
Ежедневно мы пользуемся гаджетами, которые работают от батареек или аккумуляторов. При этом специалисты рекомендуют использованные батарейки не выбрасывать. То же самое касается аккумуляторов.
И есть важная причина, почему выбрасывать эти устройства нельзя. Они представляют собой набор ядовитых веществ. К примеру, внутри них находится свинец (приводит к поражению нервных клеток, развитию многих болезней), ртуть (может способствовать развитию рака, наносит ущерб нервной системе), кадмий (способен вызвать дистрофию, мышечную анемию), никель (вредит слизистым, приводит к раку), цинк (ослабляет иммунитет), литий (негативно влияет на многие органы человека), марганец (плохо воздействует на нервную систему).
Интерфакс
Кроме того, батарейки загрязняют окружающую среду. Маленькая батарейка может с лёгкостью отравить 400 л воды или 20 квадратных метров земли. При сжигании батарейки все токсины окажутся в воздухе. Дома тоже лучше использованные батарейки не хранить, поскольку они могут оставить ядовитые следы в воздухе.
Сдавать батарейки и аккумуляторы нужно в специальные пункты приёма. Обычно находятся они рядом с магазинами. Правда, всё равно в настоящее время утилизировать эти носители без вреда для природы невозможно.
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