Почему Алжир отказался покупать российские истребители Су-35

Отмечается, что у алжирских Военно-воздушных сил (ВВС) есть тяжёлые Су-30МКА, лёгкие МиГ- 29 и МиГ-29М, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М и тяжёлые перехватчики МиГ-25.

СМИ пишут, что от Су-35 Алжир, похоже, может отказаться. Дело в том, что у российского самолёта нет РЛС с АФАР. Алжирские военные аналитики считают, что производительность набора датчиков Су-35 была основной причиной отказа от закупки истребителя.

Сейчас Алжир хочет модернизировать свои Су-30МКА до уровня 4++, в том числе установить на них РЛС Ирбис-Э или более мощную станцию. Также страна может обратиться к другому поставщику.