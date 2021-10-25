Почему американцы требуют запретить российскую систему ответного ядерного удара «Периметр»И на что способна эта разработка
На самом деле система боевого автоматического управления «Периметр» (в 1985 году, когда её впервые запустили, она называлась «Барьер») спроектирована была ещё в 70-х годах прошлого столетия. Говорят, что оборудование для управления этой системой расположено в горе Ямантау и хорошо охраняется. Также считается, что там находятся два или три огромных компьютера, которые собирают и анализируют данные с датчиков, расположенных по всей России.
В случае ядерной атаки США и НАТО «Периметр» сможет неожиданно нанести ответный удар. Для этого сначала будет собрана и оценена информация об уровне радиации в районе важнейших объектов РФ (Кремль, правительство, отдельные города и т.п.), а затем командование всей системой будет передано дежурному офицеру и помощнику начальника Генерального штаба (если на звонок ответят) либо президенту/министру обороны/начальнику Генштаба. Если же никто не ответит, то система запустит оружие и уничтожит территорию США. В случае обратной связи от кого-то из перечисленных лиц система сможет автоматически отключиться (поскольку те люди оказались живы).
Важно, что при запуске остановить «Периметр» будет невозможно. Также сейчас эта система обновилась, и её новый пункт управления оснастили нейросетью. То есть в случае опасности она будет действовать примерно как живой обученный человек. Время уничтожения врага составит от 15 до 20 минут.
Помимо всего перечисленного, система «Периметр» может отслеживать источники ярко выраженного ионизирующего и электромагнитного излучения, сейсмическую активность земной коры, может быстро определить присутствие посторонних на командном пункте, получает данные с постов Ракетных войск стратегического назначения и Системы предупреждения о ракетном нападении.
Американцы узнали о системе после перестройки от одного из перебежчиков из России. Они назвали эту систему «Мёртвая рука». До сих пор у США нет аналогов российской системе «Периметр». Кроме того, в банке данных РВСН может быть как минимум тысяча целей, которые находятся в странах НАТО и Штатах.