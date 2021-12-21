Почему американские танки будут бесполезны в случае войны на территории Европы

Модернизированная версия основного боевого танка США отличается наличием новых электронных блоков обработки информации с выводом её на мониторы командира и наводчика. Кроме того, у машины обновлена система управления, выступающая также в качестве системы контроля использования вооружений. Ещё «Абрамс» способен использовать средства радиоэлектронной борьбы и тепловизионные прицелы с высоким разрешением, а также хорошо находит «альтернативные маршруты движения, например, в случае уничтожения противником мостов и иных транспортных артерий».

При этом некоторые эксперты считают, что США не совсем правы, бесконечно модернизируя старый танк. Если «Абрамс» был полезен в войнах на Ближнем Востоке, то он вряд ли подходит для восточноазиатского и европейского театров военных действий. Всё дело в массе машины, которая составляет уже больше 63 тонн. Например, в Польше мосты просто не приспособлены для передвижения по ним столь тяжёлой техники.