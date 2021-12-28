Почему американские военные не любят российские дизельные подлодки

Главное преимущество российских подлодок — их бесшумность. Так, в НАТО корабли типа «Варшавянка» прозвали «чёрными дырами» за скрытность. Второй фактор, из-за которого американские военные не любят российские субмарины — их охотно покупают по миру.

Как уточнил ветеран ВМС США Кевин Нунан, поиск дизельной подводной лодки, идущей на аккумуляторах под водой, сильно затруднён из-за отсутствия у неё акустического «портрета». Он рассказал, как старшина пояснял военным на примере: зажигал электрический фонарик и говорил: «Вот как звучит дизельная подлодка». И все слушали тишину.

Также дизельные подлодки тяжело «ловить» из-за их малого размера. Зато они не могут передвигаться быстро.