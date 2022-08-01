Почему азиаты для вас «на одно лицо». Учёные дали ответ

Данное явление под названием перекрёстный расовый эффект впервые обнаружили в 1960-х годах. Теперь психологи из Университета Эксетера попытались узнать его причины. Они использовали стимуляцию мозга постоянным электрическим током на добровольцах. Эти же люди должны были распознавать лица европеоидов, а также китайцев, японцев и корейцев. Сами они были европеоидами.

Ток же ухудшал способности человека распознавать лица в вертикальном положении. Части добровольцев проводили 10 минут мозговой стимуляции, а другой части — 30 секунд, чего недостаточно, чтобы вызвать какие-либо изменения.

Оказалось, что участники второй группы лучше распознавали лица своей расы в вертикальном положении. Для первой группы эффект пропал: она одинаково плохо распознавала лица как своей, так и чужой расы. Если участникам показывали перевёрнутые лица, то результаты распознавания тоже были одинаково плохи.

Из всего этого учёные сделали выводы, перекрёстный расовый эффект связан с опытом человека, а не с расовыми предрассудками. Людям проще запоминать и распознавать лица, которые они видят чаще.