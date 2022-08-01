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Почему азиаты для вас «на одно лицо». Учёные дали ответ

И вы даже можете быть не расистом при этом
Учёные из Великобритании заявили, что выяснили, почему лица людей других рас распознавать сложнее, чем лица своей национальности.
Почему азиаты для вас «на одно лицо». Учёные дали ответ

Данное явление под названием перекрёстный расовый эффект впервые обнаружили в 1960-х годах. Теперь психологи из Университета Эксетера попытались узнать его причины. Они использовали стимуляцию мозга постоянным электрическим током на добровольцах. Эти же люди должны были распознавать лица европеоидов, а также китайцев, японцев и корейцев. Сами они были европеоидами.

Ток же ухудшал способности человека распознавать лица в вертикальном положении. Части добровольцев проводили 10 минут мозговой стимуляции, а другой части — 30 секунд, чего недостаточно, чтобы вызвать какие-либо изменения.

Оказалось, что участники второй группы лучше распознавали лица своей расы в вертикальном положении. Для первой группы эффект пропал: она одинаково плохо распознавала лица как своей, так и чужой расы. Если участникам показывали перевёрнутые лица, то результаты распознавания тоже были одинаково плохи.

Из всего этого учёные сделали выводы, перекрёстный расовый эффект связан с опытом человека, а не с расовыми предрассудками. Людям проще запоминать и распознавать лица, которые они видят чаще.

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