Почему банки до сих пор не отказались от физических отделений

Эксперт отметила, что сейчас в мире развивается удалённое потребление продуктов и услуг. То же касается и банков. В современных условиях банк либо находится онлайн, либо теряет прибыль. Уже можно открыть дополнительный счёт, депозит, подать заявку на кредит или воспользоваться услугами брокера, не выходя из дома.

Тем не менее многие операции всё ещё требуют личного присутствия: автокредиты, ипотека, крупные розничные кредиты, открытие счёта для физлиц. Однако, как отмечает Ксения, услуг, которые невозможно перенести в онлайн, юридически нет. Чтобы произошёл полный переход на удалёнку, банкам нужно научиться узнавать своих клиентов дистанционно. Тут помогут биометрия или выезд представителя банка на дом.

При этом пользователи не очень хотят делиться с банками биометрическими данными, а центробанк не даёт зелёный свет на использование биометрии для удалённой идентификации клиентов. Кроме того, есть проблемы в существующей реализации удалёнки у банков. При открытии счёта удалённо часто возникают ошибки.