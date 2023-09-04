Почему банкротства "Байкала" не было и СМИ вам врут

Также в 2021 году уже у «Байкала» были опасения по поводу того, не будет ли у него проблем с производством. И действительно через какое-то время TSMC перестаёт выполнять заказы этой компании.

Теперь, спустя год после того, как заказы «Байкала» перестали выполняться, устройства этой компании всё ещё находятся в продаже. Однако точно неизвестно, что это за процессоры. Может быть, это запасы со старых времён или всё же компании удалось как-то начать производство.

Поскольку представители «Байкала» отказались давать ведущему YouTube-канала PRO Hi-Tech какие-либо комментарии, он сослался на статью из газеты «Коммерсант» (см. выше). И если не знать всю предысторию, то можно подумать, что компания «Байкал» стала банкротом. Но это, естественно, не так.

Что же на самом деле с «Байкалом»? Несмотря на то что «Т-Платформы» и «Байкал» давно уже не пересекаются, у компании «Т-Платформы» осталась какая-то часть акций и какие-то патенты. Продают они также различные обучающие материалы. Самому «Байкалу» вся эта информация тоже оказалась не нужна.