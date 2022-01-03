Почему беременным опасно толстеть

Исследование провели специалисты из университетов Медицинского Гуанси, Гонконга, Сунь Ятсена и Уханьского. Они изучили данные о рождаемости и детской смертности в США с 2011 по 2015 год. В итоге учёные проанализировали 15 759 945 пар мать — младенец. В среднем роженицы прибавили во время беременности по 14,1 килограмма. А 8,8% новорождённых получили болезни. При заболеваемость была меньше среди детей, рождённых женщинами с нормальным весом. А вот больше всего больных детей было у тех, кто набрал во время беременности слишком много.

Кроме того, 0,34% детей умерли в течение первого года жизни. Таких было больше у женщин с ожирением.

Учёные также пришли к выводу, что плох не только перебор с весом, но и недобор. Оптимальная прибавка в килограммах для беременной такая: 12-24 килограмма для женщин с недостаточным и нормальным весом, 10-20 килограммов для избыточной массы тела, 8-16 — для матерей с ожирением первой стадии, 6-16 — для второй стадии, от 6-10 — для третьей стадии.