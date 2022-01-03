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Почему беременным опасно толстеть

От этого могут пострадать дети
Китайские учёные выяснили, что набор веса при беременности может пагубно сказаться на здоровье новорождённого.
Почему беременным опасно толстеть

Исследование провели специалисты из университетов Медицинского Гуанси, Гонконга, Сунь Ятсена и Уханьского. Они изучили данные о рождаемости и детской смертности в США с 2011 по 2015 год. В итоге учёные проанализировали 15 759 945 пар мать — младенец. В среднем роженицы прибавили во время беременности по 14,1 килограмма. А 8,8% новорождённых получили болезни. При заболеваемость была меньше среди детей, рождённых женщинами с нормальным весом. А вот больше всего больных детей было у тех, кто набрал во время беременности слишком много.

Кроме того, 0,34% детей умерли в течение первого года жизни. Таких было больше у женщин с ожирением.

Учёные также пришли к выводу, что плох не только перебор с весом, но и недобор. Оптимальная прибавка в килограммах для беременной такая: 12-24 килограмма для женщин с недостаточным и нормальным весом, 10-20 килограммов для избыточной массы тела, 8-16 — для матерей с ожирением первой стадии, 6-16 — для второй стадии, от 6-10 — для третьей стадии.

Источник: Naked Science
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