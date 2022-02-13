Почему «блуждающие» чёрные дыры сложно заметить и чем они отличаются от остальных

Однако подобное свечение бывает у чёрных дыр не всегда. Это зависит от количества останков вокруг этих объектов. Чёрные дыры без такого ореола и называют блуждающими. Всё дело в том, что их совершенно не видно и в космическом пространстве их может существовать множество. Единственный признак, по которому такие невидимые дыры исследователи способны обнаружить, - их гравитация.

Именно благодаря этому признаку и нашли специалисты недавно одну из таких чёрных дыр. Причём отмечается, что подобный случай - первый в истории. Началось наблюдение за космическим объектом ещё в 2011 году. Но сначала учёные просто заметили, что одна из звёзд почему-то стала ярче. Длилось это 270 дней, а затем ничего подозрительного не происходило. Тем не менее исследователи продолжали наблюдать за изменениями. Спустя шесть лет выяснилось, что эта звезда как будто изменила своё положение в пространстве. Самая вероятная причина этого, по словам учёных, - гравитационная линза из-за проходящей рядом чёрной дыры.

Но почему всё же таким чёрным дырам учёные дали название «блуждающие»? Автор отмечает, что это связано с особенностями движения этих дыр. Например, та дыра, о которой говорится выше, отличается по скорости от окружающих её объектов на 45 километров в секунду. Находили похожую чёрную дыру и в 2016 году.