Почему большинство географических карт отображают материки и водоёмы искажённо

Если участок, нанесённый на карту, небольшого размера, то искривление не будет заметно. Но для того чтобы поместить на лист бумаги целый земной шар, придётся его растянуть или «разрезать». Для этого используется проекция Меркатора. Она показана на рисунке в виде контура. А зелёным цветом на изображении выделена проекция Галла-Петерса, которая создаётся для того, чтобы все страны имели правильную площадь.

И в большинстве случаев, даже в цифровых вариантах карты, используется проекция Меркатора. Хотя есть и такие разновидности, где Земля показана такой, какая она есть, - виде шара.