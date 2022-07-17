Почему борьба клеток в вашем организме идёт на пользу здоровью

Биологические организмы и ткани демонстрируют постоянный оборот клеточного материала – например, для поддержания целостности ткани, в случае роста опухоли или для выживания бактериальных сообществ. Типы клеток, которые способны быстрее всего размножаться или реже умирать в данной среде, будут доминировать в ограниченном пространстве внутри организма или клетки. "Однако эти традиционные факторы не остаются единственными, определяющими конкурентную приспособленность, если принять во внимание также мусор, оставляемый умирающими клетками", - говорит Рамин Голестанян, управляющий директор MPI-DS.

Они смешали две популяции клеток, различающиеся только скоростью удаления мусора, и показали, что уже через несколько поколений популяция с более высокой скоростью удаления начинает доминировать в замкнутом пространстве.

"Упрощенно говоря, можно сказать, что освобождение и занятие нового пространства более выгодно, чем удержание уже занятого пространства", - комментирует руководитель группы Филипп Биттин.