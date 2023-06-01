Почему частные самолёты летают выше обычных пассажирских

Ещё одно преимущество частных самолётов перед обычными - более свободное воздушное пространство. Связано это с тем, что бизнес-джетов в принципе намного меньше, чем простых пассажирских лайнеров, поэтому и маршрут для них построить проще.

Последнее достоинство бизнес-джетов - это меньшее количество временных затрат для подготовки к полёту. Такому самолёту нужно меньше топлива, в него помещается меньше еды и груза.