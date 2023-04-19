Почему ChatGPT заблокировали в Италии

Почему ChatGPT заблокировали в ИталииИ кто пострадал от такого решения
Италия недавно запретила использование ChatGPT, популярной языковой модели ИИ, разработанной OpenAI, на территории страны. HackerNoon рассказал о причинах такого решения и о том, к чему это может привести.
В качестве причин запрета итальянское правительство назвало соображения конфиденциальности, риски дезинформации и манипуляций, а также трудовые и экономические факторы. Это решение, как минимум, имело последствия для индустрии ИИ и итальянских пользователей, которые полагались на эту технологию для различных целей, включая создание контента, поддержку клиентов и услуги персонального помощника.
Запрет при этом также вызвал разговоры по всему миру об ответственном использовании технологий ИИ и необходимости найти баланс между решением проблем и стимулированием инноваций.
Хотя запрет может препятствовать инновациям в индустрии ИИ, он подчеркивает необходимость всеобъемлющего регулирования и прозрачности в разработке и использовании ИИ, считает автора статьи.