Почему ChatGPT заблокировали в Италии

В качестве причин запрета итальянское правительство назвало соображения конфиденциальности, риски дезинформации и манипуляций, а также трудовые и экономические факторы. Это решение, как минимум, имело последствия для индустрии ИИ и итальянских пользователей, которые полагались на эту технологию для различных целей, включая создание контента, поддержку клиентов и услуги персонального помощника.

Запрет при этом также вызвал разговоры по всему миру об ответственном использовании технологий ИИ и необходимости найти баланс между решением проблем и стимулированием инноваций.

Хотя запрет может препятствовать инновациям в индустрии ИИ, он подчеркивает необходимость всеобъемлющего регулирования и прозрачности в разработке и использовании ИИ, считает автора статьи.