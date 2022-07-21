Почему человеческий иммунитет не отторгает еду

Новое исследование показало, что чужеродные белки в еде провоцируют образование регуляторных иммунных клеток, которые подавляют серьезные воспалительные реакции.

Чтобы доказать такую толерантность иммунной системы к еде, специалисты провели тесты с мышами, которые росли на безглютеновой диете. В последующем им давали разные продукты, в том числе и продукты с один или несколькими типами глютеновых белков (глиадины), и анализировали последующие иммунные реакции. Известно, что у людей с пищевой целиакией имеется непереносимость глютена как раз из-за дефектного иммунного ответа.

У большинства людей каждодневное потребление чужеродных растительных и животных белков не приводит к развитию Т-клеточного иммунного ответа. Однако в организме все равно протекают такие же реакции, которые вызывают иммунный ответ против белков вирусов и бактерий. Пищевые белки презентируются главным комплексом гистосовместимости класса II (MHCII) CD4+ Т-клеткам, которые обычно распознают чужеродные молекулы для будущей атаки на патоген. “В борьбе с инфекцией Т-клетки провоцируют воспалительную реакцию, которая в случае с пищевыми белками отсутствует”.

Выяснилось, что у грызунов после глиадина наблюдалось только небольшое увеличение по количеству специфичных к белку Т-клеток в лимфоидных органах желудочно-железного тракта. Быстрое размножение провоспалительных CD4+ клеток подавляла иная разновидность иммунных клеток, известных как “регуляторные клетки Treg”. Некоторое количество Т-клеток, специфичных к глиадину, затем превращалась в фолликулярные Т-хелперы, что вызывали слабый ответ антител. При этом полноценный иммунный ответ не развивался, поскольку многие Т-клетки, которые смогли размножиться, оказывались “неканоничными”, то есть неспособными вызывать воспаление, в конце концов превращаясь в Treg.

Воздействие пищевых антигенов на наивные Т-клетки приводит к развитию субпопуляций Т-клеток, которые неспособны вызывать воспалительные функции и при этом продуцируют Т-клетки, подавляющие воспаление, подытожили ученые.