Почему черепахи живут так долго

Исследователи выяснили, что черепахи, крокодилы и саламандры имеют особенно низкие темпы старения и большую продолжительность жизни для своих размеров. Команда также обнаружила, что защитные фенотипы, такие как твердый панцирь большинства видов черепах, способствуют более медленному старению, а в некоторых случаях даже "незначительному старению" - или отсутствию биологического старения.

Целью ученых было проанализировать различия в старении и продолжительности жизни холоднокровных (эктотермов) в дикой природе по сравнению с теплокровными животными и изучить предыдущие гипотезы, связанные со старением, включая способ регуляции температуры тела и наличие или отсутствие защитных физических признаков.

Результаты исследования показали, что способ регулирования температуры животного - холоднокровное или теплокровное - не обязательно указывает на скорость старения или продолжительность жизни.

Однако предположение, что животные с физическими или химическими признаками, обеспечивающими защиту - такими как броня, шипы, панцирь или яд - медленнее стареют и дольше живут, команда исследователей документально подтвердила. Эти защитные признаки действительно позволяют животным стареть медленнее и, в случае физической защиты, жить намного дольше для своего размера, чем животные без защитных фенотипов.