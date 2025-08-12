Сегодня разнообразная палитра стала стандартом для смартфонов, ноутбуков и аксессуаров. Google, Samsung, Vivo и другие производители предлагают целые линейки оттенков — от нежно-розового и мятного до глубокого синего и кораллового. При этом цветовое разнообразие затронуло не только сами устройства, но и периферию: клавиатуры, мыши, зарядные кабели и даже бытовую технику. Всё чаще покупатели подбирают технику под интерьер или создают визуально целостное рабочее место.

Кастомизация также стала заметной частью рынка. В последние годы появились студии, которые вручную окрашивают AirPods, оформляют геймпады и выпускают сменные панели для ноутбуков и клавиатур. Такой подход позволяет вписать устройство в личный стиль и сделать его уникальным, не ограничиваясь заводской палитрой.