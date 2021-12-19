Почему цифровые кошельки в будущем заменят пластиковые карты

Результаты исследования, проведённого в 2021 году Chase Bank, показали, что 47 процентов участников уже пользуются бесконтактной оплатой. По их словам, им так гораздо удобнее.

Получается, что из статуса владельца карты человек переходит к статусу владельца счёта. Ещё одно доказательство того, что пластиковые карты становятся нужны меньше, - это быстрое внедрение таких технологий, как «Цифровые платёжные документы».

Кроме того, по словам Нилеша Мехты, основателя и генерального директора компании Independence Bridge Consulting, некоторые фирмы тратят миллиарды долларов для того, чтобы простые кредитные и дебетовые карты вышли из употребления. Среди таких компаний - Apple, Google, PayPal, Goldman Sachs.

Конечно, не все люди старшего поколения относятся к цифровым кошелькам спокойно. Однако пандемия повысила их интерес к бесконтактным способам оплаты: как отмечает Федеральная резервная система США, в 2020 году наличными люди в возрасте 65+ оплачивали покупки на 7 процентов реже, чем в 2019 году.