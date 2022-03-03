Почему детей на самом деле так сложно «оторвать» от смартфонов

Взрослые тоже, кстати, находятся под влиянием такого явления. По этой причине они смотрят запоем сериалы, бесконечно листают ленты соцсетей, играют в видеоигры. Однако на мозг детей оказать влияние проще, поэтому они особенно восприимчивы к подобным механизмам. У ребёнка центр удовольствия в мозге более чувствителен к дофамину, который заставляет их повторять для этого определённые действия.

Кроме того, результаты опроса 2019 года среди подростков показали, что наиболее восприимчивы к технологиям и «убедительному дизайну» три группы активных пользователей: любители социальных сетей, игр и видео.

Каким же образом работает «убедительный дизайн»? Социальные сети вроде Instagram, TikTok, Facebook демонстрируют его характерные особенности. К примеру, у них есть кнопки «Нравится», что помогает подросткам получить одобрение и принятие, а прокрутка ленты соцсетей требует от детей мало усилий. Кроме того, мобильные приложения регулярно отправляют пользователям уведомления, из-за чего человек заходит в социальную сеть снова и снова.

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