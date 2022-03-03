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Почему детей на самом деле так сложно «оторвать» от смартфонов

И родители здесь ни при чём
Современных детей довольно тяжело отвлечь от смартфона. Однако причина этого заключается вовсе не в плохом воспитании, а в особенностях приложений и игр. Подробнее об этом - в статье.
Почему детей на самом деле так сложно «оторвать» от смартфонов

Сейчас многие родители обеспокоены тем, что их дети много времени проводят с телефоном. Однако, по мнению психологов Меган Овенз и Ричарда Фрида, это происходит из-за так называемого «убедительного дизайна» мобильных приложений и игр. Другими словами, эти игры и приложения созданы таким образом, что оторваться от них почти невозможно.

«Убедительный дизайн» сочетает два аспекта: психологию поведения и технологии. Воздействовать на поведение человека можно тремя способами, если использовать их вместе. Для этого нужно у него сформировать сильную мотивацию, сделать задачи требующими небольших усилий, часто побуждать пользователя к участию в чём-либо. Так можно заставить людей больше ходить пешком или есть больше овощей. Ещё одна особенность «убедительного дизайна» - стремление к увеличению количества времени, потраченного на игры либо приложения. Для этого в них помещают много рекламы.

Почему детей на самом деле так сложно «оторвать» от смартфонов

Взрослые тоже, кстати, находятся под влиянием такого явления. По этой причине они смотрят запоем сериалы, бесконечно листают ленты соцсетей, играют в видеоигры. Однако на мозг детей оказать влияние проще, поэтому они особенно восприимчивы к подобным механизмам. У ребёнка центр удовольствия в мозге более чувствителен к дофамину, который заставляет их повторять для этого определённые действия.

Кроме того, результаты опроса 2019 года среди подростков показали, что наиболее восприимчивы к технологиям и «убедительному дизайну» три группы активных пользователей: любители социальных сетей, игр и видео.

Каким же образом работает «убедительный дизайн»? Социальные сети вроде Instagram, TikTok, Facebook демонстрируют его характерные особенности. К примеру, у них есть кнопки «Нравится», что помогает подросткам получить одобрение и принятие, а прокрутка ленты соцсетей требует от детей мало усилий. Кроме того, мобильные приложения регулярно отправляют пользователям уведомления, из-за чего человек заходит в социальную сеть снова и снова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: The Conversation
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