Почему дети и взрослые воспринимают время по-разному

В эксперименте исследователей участвовали 138 человек. Их разделили на несколько групп: «дошкольников» (4-5 лет), «школьников» (9-10 лет) и «взрослых» (от 18 лет). Они смотрели видеоролики продолжительностью по минуте. Ролики различались по динамичности. В одном видео показывали, как полицейский спасает животных и арестовывает вора, а в другом почти ничего не происходило. Затем участников спросили, какой ролик был длиннее.

Дошкольники в основном сочли более длинным видео полицейским, а взрослые наоборот сказали, что оно короче второго. Судя по результатам опроса, изменение восприятия времени происходит у детей в возрасте примерно семи лет. Так, для маленького ребёнка ощущаемая продолжительность чего-то зависит от насыщенности событиями. Однако при взрослении он знакомится с концепцией абсолютного времени.