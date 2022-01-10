Почему дети не должны есть продукты с сахаром до двух лет

Йогурт, детские снэки, фруктовые напитки, десерты и сладкие хлебобулочные изделия являются наиболее распространёнными источниками добавленных сахаров в рационе детей. Эксперты говорят, что в отличие от сахаров, которые естественным образом содержатся во фруктах, молочных продуктах и др, такие сахара должны исключаться или ограничиваться в рационе маленьких детей. Но почему?

От рождения до 24 месяцев для правильного роста и развития ребёнку необходимы питательные вещества. Продукты и напитки с высоким содержанием добавленного сахара содержат много калорий, но мало питательных веществ. Кроме того, дети едят относительно небольшое количество пищи. Их пища должна быть богата питательными веществами. Если маленькие дети наедаются высококалорийными, сладкими продуктами или напитками, они недополучают питательные вещества.

Помимо этого, составление детского рациона из несладких продуктов может воспитать у ребёнка полезные пищевые привычки.