Почему дети ненавидят долгие поездки в машине? Ответ науки

Одной из причин является то, что наше ощущение времени меняется с возрастом. Когда мы старше, кажется, что жизнь проходит быстрее.

Также с возрастом мы лучше понимаем расстояния и географию. По пути куда-то мы примерно понимаем по виду за окном, какую часть уже проехали. Детям же приходится только полагаться на взрослых. Детская неуверенность в том, сколько времени прошло и сколько осталось, усугубляется отсутствием у них контроля над самим путешествием. Именно взрослые выбирают, на какой заправочной станции останавливаться и по какому маршруту ехать. Временная неопределённость или ощущение незнания того, когда что-либо произойдёт, может «замедлить» течение времени.

Наконец, время в машине может тянуться для детей просто потому, что им нечего делать, кроме как смотреть в окно.