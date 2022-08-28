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Почему дети ненавидят долгие поездки в машине? Ответ науки

Есть психологические особенности
Мало кто любит долгие поездки на автомобиле, но детям они могут казаться особенно мучительными. Издание Science Alert отвечает, почему так происходит.
Почему дети ненавидят долгие поездки в машине? Ответ науки

Одной из причин является то, что наше ощущение времени меняется с возрастом. Когда мы старше, кажется, что жизнь проходит быстрее.

Также с возрастом мы лучше понимаем расстояния и географию. По пути куда-то мы примерно понимаем по виду за окном, какую часть уже проехали. Детям же приходится только полагаться на взрослых. Детская неуверенность в том, сколько времени прошло и сколько осталось, усугубляется отсутствием у них контроля над самим путешествием. Именно взрослые выбирают, на какой заправочной станции останавливаться и по какому маршруту ехать. Временная неопределённость или ощущение незнания того, когда что-либо произойдёт, может «замедлить» течение времени.

Наконец, время в машине может тянуться для детей просто потому, что им нечего делать, кроме как смотреть в окно.

Источник:Science Alert
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