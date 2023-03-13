Почему девушки обычно открывают рот, когда красят ресницы тушью: научное объяснение

22:04, 13 марта 2023
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Почему девушки обычно открывают рот, когда красят ресницы тушью: научное объяснениеУ учёных есть несколько предположений
Обычно женщины поднимают брови и приоткрывают рот, когда пользуются тушью. Но почему это вообще происходит?
Фото: Max Factor
Приоткрытый рот во время нанесения на ресницы туши объясняется возбуждением нервов в мозгу. В частности, есть два нерва, которые контролируют движение век и глазного яблока. Они расположены в той же части мозга, где находится нерв, отвечающий за открытие и закрытие челюсти.
Cosmopolitan
Есть вероятность, что при активации двух нервов, связанных с движением глаз, активируется и соседний нерв - тот, благодаря которому мы открываем рот.
Но всё это - лишь теория. Есть и более простое объяснение этого. Оно заключается в том, что при открывании рта кожа растягивается и это помогает лучше наносить макияж.