Почему девушки обычно открывают рот, когда красят ресницы тушью: научное объяснение

Есть вероятность, что при активации двух нервов, связанных с движением глаз, активируется и соседний нерв - тот, благодаря которому мы открываем рот.

Но всё это - лишь теория. Есть и более простое объяснение этого. Оно заключается в том, что при открывании рта кожа растягивается и это помогает лучше наносить макияж.