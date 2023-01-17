Почему дороги в России в основном делаются из асфальта, а в Америке – из бетона

Очень многие из бетонных дорог в РФ - это просто экспериментальные варианты или же взлётно-посадочные полосы. Почему так получилось?

1 км дороги из бетона стоить будет намного дороже дороги из асфальта. При этом окупается бетон быстрее, а его обслуживание выходит где-то в два раза дешевле. Наконец, служит в целом бетонная дорога дольше: 20-25 лет.

Однако дело в том, что для укладки бетонной дороги нужна специальная марка цемента. В России производится такого цемента достаточно мало, к тому же стоит он дорого. Помимо этого, техника для укладки бетона тоже отличается от техники для укладки асфальта. И покупать её тоже придётся отдельно.

Кроме того, бетонную дорогу нельзя ремонтировать так же, как заасфальтированную. Поэтому делать сразу же нужно будет всё качественно, так как стоить ремонт будет очень дорого. Да и ездить по бетонной дороге можно не раньше, чем спустя три-четыре дня после её укладки.