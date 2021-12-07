Почему друзья в соцсетях заставляют нас толстеть

Авторы новой научной работы рассказали, что данные большинства из шестнадцати исследований показываю, что влияние есть.

Наиболее сильное доказательство влияния друзей на вес тела предоставило исследование, которое было посвящено связи между весом тела друзей и весом тела респондентов, а также риском ожирения. Оказалось, что вероятность ожирения была выше у тех, чьи друзья тоже страдали ожирением. Правда, это не про причинно-следственную связь, а про корреляцию.

Другие исследования также говорят о том, что общение с теми, кто правильно питается, может заставить нас выбирать более здоровую пищу. А профессор психобиологии аппетита в Университете Бирмингема добавила, что фотографии еды в соцсетях могут вызвать желание поесть. Поэтому если друзья постоянно публикуют посты о еде, можно бессознательно начать следовать импульсам.