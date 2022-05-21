Почему думать о причинах вашей депрессии вредно для психики

Исследователи отметили, что у некоторых людей появляются мысли, от которых трудно избавиться. Эти мысли могут быстро привести к тому, что человек погрузится в самоусиливающийся негативный паттерн.

В новом опросе участвовали около 1200 человек в возрасте от 16 до 20 лет. Отмечается, что женщины набрали больше баллов по всем параметрам, включая симптомы депрессии. Они также набрали более высокие баллы в негативных размышлениях о собственных мыслях. Такие размышления, например, могут привести к уверенности человека, что с ним что-то не в порядке и заставить его думать, будто плохие мысли неконтролируемы.

Учёные считают, что в лечении депрессии может помочь метакогнитивная терапия. Она направлена на то, чтобы устранить негативные мысли о собственных мыслях.