Наука и технологии
Сегодня в 14:06
1 мин.

Почему Facebook и Microsoft на самом деле создадут не полноценную метавселенную

И почему сама идея метавселенной не нова
Метавселенная как явление на самом деле появилась гораздо раньше 2021-2022 года. Кроме того, будущие метавселенные крупных компаний вроде Facebook, Microsoft в действительности не будут ими считаться в полном смысле слова. Подробнее об этом - в статье.
Почему Facebook и Microsoft на самом деле создадут не полноценную метавселенную

Автор напомнил, что метавселенная представляет собой особую виртуальную реальность. В ней есть всё, что нужно для нормального функционирования общества, то есть экономическая, судебная системы, социальная иерархия и пр. То есть эта реальность такая же, как физическая, но существует она онлайн, в ней используются аватары, а также для неё нужны шлемы виртуальной и дополненной реальности.

Однако метавселенная появилась не в XXI веке. Были попытки создать её и раньше. При этом каждая из них была ближе всего к определению метавселенной, данному впервые в романе «Лавина» (1992 год) Нила Стивенсона.

Почему Facebook и Microsoft на самом деле создадут не полноценную метавселенную

К примеру, в 1990-е годы было создано виртуальное сообщество LambdaMOO, которое взаимодействовало на текстовой игровой площадке. Ещё одна метавселенная - трёхмерная реальность ActiveWorlds, где были установлены определённые правила поведения. Наконец, в виртуальном мире 2000-х Second Life существовали налоговые режимы и также некоторые правила поведения.

Однако ни один из указанных выше примеров нельзя считать полноценной метавселенной, как и будущие проекты Facebook, Microsoft. Объясняет это автор тем, что принадлежат виртуальные реальности отдельным компаниям, которые заботятся о защите собственной интеллектуальной собственности. Кроме того, к физической реальности проекты тоже не привязаны.

Источник: BBC Science Focus Magazine
Новости партнеров
Новости партнеров