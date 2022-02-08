Почему Facebook и Microsoft на самом деле создадут не полноценную метавселенную

Почему Facebook и Microsoft на самом деле создадут не полноценную метавселеннуюИ почему сама идея метавселенной не нова
Автор напомнил, что метавселенная представляет собой особую виртуальную реальность. В ней есть всё, что нужно для нормального функционирования общества, то есть экономическая, судебная системы, социальная иерархия и пр. То есть эта реальность такая же, как физическая, но существует она онлайн, в ней используются аватары, а также для неё нужны шлемы виртуальной и дополненной реальности.
Однако метавселенная появилась не в XXI веке. Были попытки создать её и раньше. При этом каждая из них была ближе всего к определению метавселенной, данному впервые в романе «Лавина» (1992 год) Нила Стивенсона.
К примеру, в 1990-е годы было создано виртуальное сообщество LambdaMOO, которое взаимодействовало на текстовой игровой площадке. Ещё одна метавселенная - трёхмерная реальность ActiveWorlds, где были установлены определённые правила поведения. Наконец, в виртуальном мире 2000-х Second Life существовали налоговые режимы и также некоторые правила поведения.
Однако ни один из указанных выше примеров нельзя считать полноценной метавселенной, как и будущие проекты Facebook, Microsoft. Объясняет это автор тем, что принадлежат виртуальные реальности отдельным компаниям, которые заботятся о защите собственной интеллектуальной собственности. Кроме того, к физической реальности проекты тоже не привязаны.