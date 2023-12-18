Почему Google Pixel Watch 2 — это провал

Google Pixel Watch 2 идут сразу же с ремешком. Он лёгкий, сделан из силикона. Однако диагональ экрана у этих часов довольно маленькая (если у вас большие руки). Во время ношения про эти часы вообще забываешь, то есть сидят на руке они комфортно.

Яркость у Pixel Watch 2 довольно высокая - 1000 нит. На солнце пользоваться ими вполне можно. При этом разряжаются они очень быстро. Если вы будете отслеживать при помощи них температуру, пульс и т.п. во время сна, то хватит их максимум на один день. Заряжать вам их придётся ежедневно в любом случае.