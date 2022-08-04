Почему иллюминаторы в самолётах овальной формы, а не прямоугольной

Кроме того, выяснилось, что при использовании прямоугольных иллюминаторов вокруг них возникает несколько зон напряжений, в которых происходит разрыв металла из-за сильных внешних нагрузок. То есть из-за высоких скоростей реактивных самолётов.

Поэтому от иллюминаторов прямоугольной формы решили в итоге отказаться. К тому же овальная форма лучше противостоит высоким нагрузкам во время полёта.