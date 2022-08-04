Почему иллюминаторы в самолётах овальной формы, а не прямоугольной

Почему иллюминаторы в самолётах овальной формы, а не прямоугольнойВсё дело в особенностях конструкции судна
В самых первых коммерческих самолётах иллюминаторы имели форму прямоугольника. Правда, с появлением реактивных самолётов, которые пришли на замену винтовым, всё изменилось.
Впервые реактивное воздушное судно было создано в середине XX века в Великобритании. С 1952 года такие самолёты стали активно использоваться. Причём на тот момент иллюминаторы были ещё прямоугольными. Однако за год эксплуатации самолётов потерпели крушение целых три судна. Как оказалось, это произошло из-за усталости металла. А причиной этого было сильное напряжение вокруг иллюминаторов.
Кроме того, выяснилось, что при использовании прямоугольных иллюминаторов вокруг них возникает несколько зон напряжений, в которых происходит разрыв металла из-за сильных внешних нагрузок. То есть из-за высоких скоростей реактивных самолётов.
Поэтому от иллюминаторов прямоугольной формы решили в итоге отказаться. К тому же овальная форма лучше противостоит высоким нагрузкам во время полёта.